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تكرم طارق الحامدى صاحب فضية الكاراتية بمكافأة 5 ملايين ريال

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السعودية تكرم طارق الحامدى صاحب فضية الكاراتية بمكافأة 5 ملايين ريال تكرم طارق الحامدى صاحب فضية الكاراتية بمكافأة 5 ملايين ريال

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أعلن رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، تكريم لاعب الكاراتيه طارق حامدي، بعد فوزه بالميدالية الفضية في دورة أولمبياد طوكيو 2020.

ونشر عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» جاء فيها: «لأنه البطل في عيوننا جميعا فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم في طوكيو2020. تستاهل يا بطل والمستقبل أمامك باذن الله».

واكتفى طارق حامدي بالميدالية الفضية بسبب طرده من النزال النهائي، بعد أن ارتكب خطأ فنيا بتوجيه ركلة في وجه خصمه الإيراني سجاد قنجزاده، ليحصل على إنذار من الدرجة الرابعة، بسبب «اللعب العنيف» وفقا لقرار الحكم، ويخسر المواجهة، بالرغم من أنه كان متقدما بنتيجة (4-1) على منافسه قبل دقيقتين من النهاية.

المصرى اليوم

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