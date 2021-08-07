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غلق 10 سناتر للدروس الخصوصية بمركز الرياض في كفر الشيخ

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غلق 10 سناتر للدروس الخصوصية بمركز الرياض في كفر الشيخ غلق 10 سناتر للدروس الخصوصية بمركز الرياض في كفر الشيخ

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض حملات لغلق سناتر الدروس الخصوصية، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض بالتنسيق مع الشرطة ووزارة التربية والتعليم، غلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية في حملات مستمرة ومكثفة، بعد صدور تعليمات من اللجنة العليا لإدارة أزمة ، بالتعامل مع التجمعات وغلقها على الفور، حفاظا على سلامة الطلاب. وقال إنه تم غلق أكثر من 10 مراكز دروس خصوصية، مؤكداً استمرار الحملات بجميع انحاء المركز والمدينة لغلق السناتر، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، موضحا أنه لن يتم السماح بفتح مراكز دروس خصوصية دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وعلى أولياء الأمور دور كبير في الحد من الظاهرة والقضاء عليها تماما خلال الفترة المقبلة.


وأشار إلى أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو مراكز تفتح أبوابها أمام الطلاب لاتخاذ إجراء بشأنها، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم وفرت كل وسائل التعليم من منصات وقنوات تعليمية لكل المراحل الدراسية، وإعداد المدارس لخطة تطويرالتعليم، وبالتالي لم يعد هناك مجال لوجود مراكز دروس خصوصية.

المصرى اليوم

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