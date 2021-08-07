«تمنينا بقاءها ولكن الله آثر لها اللقاء».. خالد الجندي ينعى دلال عبدالعزيز: «كانت صاحبة واجب»

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نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية اليوم السبت، قائلًا: «لحقت بزوجها الفنان سمير غانم، لهما كل الدعاء بالرحمة والمغفرة ولأسرتهما خالص العزاء».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، أن دلال عبدالعزيز كانت صاحبة واجب، وكانت تشارك الجميع في مواساتهم وعزائهم والتربيط على قلوبهم عند الأزمات والشدائد، ولم أدخل عزاء إلا ووجدت دلال عبدالعزيز تشارك أهل المتوفى العزاء.

وتابع: «كنا نتمنى لها البقاء ولكن الله آثر لها اللقاء، ونسأل الله لها الرحمة والمغفرة والعفو والعافية»، مقدمًا عزاء واجب لأسرتها وابنتيها وللزميل رامي رضوان، وللفنان حسن الرداد.