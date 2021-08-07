أخبار عاجلة

الآن⛔الاستعدادات الأخيرة لإعلان نتيجة الثانوية العامة ووزير التعليم يكشف حقيقة حصول الأول على97٪ -
هل ستعترف الولايات المتحدة بطالبان كحكومة شرعية؟ بلينكن يوضح لـCNN -
"الجمارك" تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع -
سعودي يحصد الماجستير من أمريكا ويصر على الاحتفال في هذا الموقع -
المحافظ العقارية تستهل العام الهجري الجديد بإطلاق مجموعة من المزادات وتعلن عن نجاح استثنائي لباكورة المزادات في مزاد "نيو ڤيجن" -
جنازة الكاتب الكبير الراحل فيصل ندا -
"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً -
شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج -
كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته -
"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تمنينا بقاءها ولكن الله آثر لها اللقاء».. خالد الجندي ينعى دلال عبدالعزيز: «كانت صاحبة واجب»

Print
«تمنينا بقاءها ولكن الله آثر لها اللقاء».. خالد الجندي ينعى دلال عبدالعزيز: «كانت صاحبة واجب» «تمنينا بقاءها ولكن الله آثر لها اللقاء».. خالد الجندي ينعى دلال عبدالعزيز: «كانت صاحبة واجب»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية اليوم السبت، قائلًا: «لحقت بزوجها الفنان سمير غانم، لهما كل الدعاء بالرحمة والمغفرة ولأسرتهما خالص العزاء».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» عبر فضائية «»، اليوم السبت، أن دلال عبدالعزيز كانت صاحبة واجب، وكانت تشارك الجميع في مواساتهم وعزائهم والتربيط على قلوبهم عند الأزمات والشدائد، ولم أدخل عزاء إلا ووجدت دلال عبدالعزيز تشارك أهل المتوفى العزاء.

وتابع: «كنا نتمنى لها البقاء ولكن الله آثر لها اللقاء، ونسأل الله لها الرحمة والمغفرة والعفو والعافية»، مقدمًا عزاء واجب لأسرتها وابنتيها وللزميل رامي رضوان، وللفنان حسن الرداد.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه