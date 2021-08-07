★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أصابهم الغرور، بعد الفوز على الأهلي والزمالك في الدوري.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو غزل المحلة أصابهم الغرور بعد الفوز على الزمالك والأهلي في الدوري»، مؤكدًا: «اللاعبون مصدقوش نفسهم بعد الفوز على القطبين والتعادل مع بيراميدز».

وأضاف: «لاعبو زعيم الفلاحين، بدأوا يتحدثون عن المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد النتائج الجيدة، التي حققوها في بداية الدوري، وهو ما أثر بالسلب على تركيزهم، حيث لم يحقق الفريق الفوز منذ مباراة الأهلي».

يُذكر أن غزل المحلة يواجه فريق الزمالك مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.