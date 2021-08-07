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تحية خاصة خاصة لـ أيمن حفني .. ورسالة من أوباما للاعبي

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تحية خاصة خاصة لـ أيمن حفني .. ورسالة من أوباما للاعبي الزمالك تحية خاصة خاصة لـ أيمن حفني .. ورسالة من أوباما للاعبي

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حرصت المجموعة القليلة من الجماهير المتواجدة بمقصورة الإسكندرية لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أمام غزل المحلة، على تحية أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض، فور نزوله لأداء التدريبات مع البدلاء، وذلك في ظل ظهوره لأول مرة بقائمة الزمالك.

فيما حرص يوسف إبراهيم «أوباما» صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد الإسكندرية، من أجل دعم زملائه في مباراة غزل المحلة وتوجيه رسالة بضرورة الفوز.

ويغيب أوباما عن الزمالك أمام المحلة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء المقاصة الأخير بالدوري.

ويواجه الزمالك في السابعة مساء اليوم، فريق المحلة بالجولة ٢٨ من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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