★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرصت المجموعة القليلة من الجماهير المتواجدة بمقصورة ستاد الإسكندرية لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام غزل المحلة، على تحية أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض، فور نزوله لأداء التدريبات مع البدلاء، وذلك في ظل ظهوره لأول مرة بقائمة الزمالك.

فيما حرص يوسف إبراهيم «أوباما» صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد الإسكندرية، من أجل دعم زملائه في مباراة غزل المحلة وتوجيه رسالة بضرورة الفوز.

ويغيب أوباما عن الزمالك أمام المحلة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء المقاصة الأخير بالدوري.

ويواجه الزمالك في السابعة مساء اليوم، فريق المحلة بالجولة ٢٨ من مسابقة الدوري الممتاز.