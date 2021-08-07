مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، حقيقة ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وقال «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عبر فضائية «cbc»، السبت، إن الموجه الرابعة لكورونا بدأت تنتشر في كثير من دول العالم، وبعضها دول متقدمة ودول أعطت تطعيمات بكمية كبيرة، منوهًا بأن الفيروسات لها قدرة كبيرة على التحور، وهذا أمر طبيعي للفيروسات التنفسية، والسلالات الجديدة من الفيروس تحاول التغلب على قوة مناعة الجسم البشري.

وتابع: "متحور دلتا ودلتا بلس ظهر في بعض الدول والمرصود عالميًا عبر السجلات تؤكد أن الموجه الرابعة بهذه التحورات"، مطالبا الإعلام بتوعية المواطنين بمخاطر هذه التحورات، منوهًا بأنه وإن كان هناك زيادة بسيطة في إصابات كورونا بنسبة 10-15%، ولكن قد تزداد هذه النسبة وعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.