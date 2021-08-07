أخبار عاجلة

الآن⛔الاستعدادات الأخيرة لإعلان نتيجة الثانوية العامة ووزير التعليم يكشف حقيقة حصول الأول على97٪ -
هل ستعترف الولايات المتحدة بطالبان كحكومة شرعية؟ بلينكن يوضح لـCNN -
"الجمارك" تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع -
سعودي يحصد الماجستير من أمريكا ويصر على الاحتفال في هذا الموقع -
المحافظ العقارية تستهل العام الهجري الجديد بإطلاق مجموعة من المزادات وتعلن عن نجاح استثنائي لباكورة المزادات في مزاد "نيو ڤيجن" -
جنازة الكاتب الكبير الراحل فيصل ندا -
"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً -
شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج -
كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته -
"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا

Print
مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، حقيقة ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وقال «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عبر فضائية «cbc»، السبت، إن الموجه الرابعة لكورونا بدأت تنتشر في كثير من دول العالم، وبعضها دول متقدمة ودول أعطت تطعيمات بكمية كبيرة، منوهًا بأن الفيروسات لها قدرة كبيرة على التحور، وهذا أمر طبيعي للفيروسات التنفسية، والسلالات الجديدة من الفيروس تحاول التغلب على قوة مناعة الجسم البشري.

وتابع: "متحور دلتا ودلتا بلس ظهر في بعض الدول والمرصود عالميًا عبر السجلات تؤكد أن الموجه الرابعة بهذه التحورات"، مطالبا الإعلام بتوعية المواطنين بمخاطر هذه التحورات، منوهًا بأنه وإن كان هناك زيادة بسيطة في إصابات كورونا بنسبة 10-15%، ولكن قد تزداد هذه النسبة وعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية