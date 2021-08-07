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وحدة الدراسات العربية: من الضرورة عدم الانسياق وراء بعض الدعوات لجر تونس إلى مسار الفوضى

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وحدة الدراسات العربية: من الضرورة عدم الانسياق وراء بعض الدعوات لجر تونس إلى مسار الفوضى وحدة الدراسات العربية: من الضرورة عدم الانسياق وراء بعض الدعوات لجر تونس إلى مسار الفوضى

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قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية، إن الدعم الذي تقدمه لتونس هو دعم سياسي من خلال الوقوف بجوار قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد،

وأضاف الدكتور محمد عز العرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن هناك دعم سياسي على المستوى الخارجي، لوقف أي محاولات للضغوط الخارجية، وأن يكون هناك دعم عربي بقيادة مصر لتونس.

وأوضح رئيس وحدة الدراسات العربية، أن هناك حالة انقسام بدأت أن تظهر ملامحها لحركة النهضة داخل تونس، ومن الضرورة عدم الانسياق وراء بعض الدعوات لجر تونس إلى مسار الفوضى.

المصرى اليوم

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