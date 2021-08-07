أخبار عاجلة

هل ستعترف الولايات المتحدة بطالبان كحكومة شرعية؟ بلينكن يوضح لـCNN -
"الجمارك" تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع -
سعودي يحصد الماجستير من أمريكا ويصر على الاحتفال في هذا الموقع -
المحافظ العقارية تستهل العام الهجري الجديد بإطلاق مجموعة من المزادات وتعلن عن نجاح استثنائي لباكورة المزادات في مزاد "نيو ڤيجن" -
جنازة الكاتب الكبير الراحل فيصل ندا -
"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً -
شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج -
كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته -
"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

القبض على مصور الفيديو.. مصادر تكشف ملابسات اصطدام «ميكروباص» بلافته صيدلية بكرداسة

Print
القبض على مصور الفيديو.. مصادر تكشف ملابسات اصطدام «ميكروباص» بلافته صيدلية بكرداسة القبض على مصور الفيديو.. مصادر تكشف ملابسات اصطدام «ميكروباص» بلافته صيدلية بكرداسة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر أمنية ملابسات مقطع تداول عبر موقع «فيسبوك»، متضمنًا اصطدام سيارة «ميكروباص» بلافته إحدى الصيدليات بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتعليق مصور المقطع بشأن قيادة السائق تحت تأثير المواد المخدرة.
وقالت المصادر، إنه تم تحديد الصيدلية محل الواقعة، وبسؤال مالكها أفاد بعدم صحة رواية مصور المقطع وأضاف بأن السائق مريض ويتلقى علاج، وأثناء سيره بالسيارة قيادته انتابته نوبة تشنجات، مما أدى إلى اصطدامه بلافته الصيدلية، ولم تحدث ثمة إصابات، ولم يتهمه بشىء وقام بصرفه من المكان.
وأضافت: تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مصور مقطع الفيديو المشار إليه «عامل»، مقيم بالجيزة، وتم ضبطه لادعائه على غير الحقيقة، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
اتخذت الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أفغان يتسلقون طائرة عسكرية أمريكية أثناء تحليقها في الهواء للفرار من «طالبان» (فيديو)

أفغان يتسلقون طائرة عسكرية أمريكية أثناء تحليقها في الهواء للفرار من «طالبان» (فيديو)

فيديو.. لاعب غلطة سراي يعتدي بالضرب على زميله والحكم يطرده

فيديو.. لاعب غلطة سراي يعتدي بالضرب على زميله والحكم يطرده

فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان

فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور