القبض على مصور الفيديو.. مصادر تكشف ملابسات اصطدام «ميكروباص» بلافته صيدلية بكرداسة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر أمنية ملابسات مقطع فيديو تداول عبر موقع «فيسبوك»، متضمنًا اصطدام سيارة «ميكروباص» بلافته إحدى الصيدليات بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتعليق مصور المقطع بشأن قيادة السائق تحت تأثير المواد المخدرة.

وقالت المصادر، إنه تم تحديد الصيدلية محل الواقعة، وبسؤال مالكها أفاد بعدم صحة رواية مصور المقطع وأضاف بأن السائق مريض ويتلقى علاج، وأثناء سيره بالسيارة قيادته انتابته نوبة تشنجات، مما أدى إلى اصطدامه بلافته الصيدلية، ولم تحدث ثمة إصابات، ولم يتهمه بشىء وقام بصرفه من المكان.

وأضافت: تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مصور مقطع الفيديو المشار إليه «عامل»، مقيم بالجيزة، وتم ضبطه لادعائه على غير الحقيقة، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اتخذت الإجراءات القانونية.