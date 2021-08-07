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حريق بعقار في حلوان خلال احتفال بالألعاب النارية.. الداخلية تكشف حقيقة الواقعة

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حريق بعقار في حلوان خلال احتفال بالألعاب النارية.. الداخلية تكشف حقيقة الواقعة حريق بعقار في حلوان خلال احتفال بالألعاب النارية.. الداخلية تكشف حقيقة الواقعة

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات ما تداولته إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن نشوب حريق بوحدة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان، بسبب إطلاق مجموعة من الأشخاص الألعاب النارية أثناء الاحتفال بإحدى المناسبات أمام العقار محل الواقعة.

قالت الوزارة، في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بوحدة سكنية بأحد العقارات بدائرة القسم، نتيجة ماس كهربائى دون حدوث إصابات.
وأضافت: بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن قيام كل من: «سائق»، و«فني ألوميتال»، مقيمان بدائرة القسم، باستخدام ألعاب نارية احتفالاً بإحدى المناسبات أمام العقار محل الواقعة تزامنًا مع اندلاع الحريق، وإطلاق الألعاب النارية في الجهة المقابلة للعقار، وأنهما لم يتسببا في نشوب الحريق.
وتابعت: «أمكن ضبطهما وبمواجهتهما قررا بتحصلهما على الألعاب النارية من أحد الأشخاص»بائع متجول«مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه وبحوزته 3 قطع ألعاب نارية، وبمواجهته قرر شرائها من أحد الباعة المتجولين بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
اتخذت الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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