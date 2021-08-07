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محافظ أسوان يوجه بعدم قطع المياه حتى نهاية سبتمبر المقبل

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محافظ أسوان يوجه بعدم قطع المياه حتى نهاية سبتمبر المقبل محافظ أسوان يوجه بعدم قطع المياه حتى نهاية سبتمبر المقبل

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وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسؤولي شركة مياه الشرب بعدم قطع المياه أو وقف ضخها من المحطات أو المرشحات حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، باستثناء حالات الأعطال والكسورات المفاجئة الخارجة عن الإرادة، وذلك بعد استغاثات وشكاوى المواطنين من تكرار انقطاع مياه الشرب لأسباب عديدة، بجانب عدم التزام الشركة بالمواعيد المقررة مسبقا لتنويهات قطع المياه.

وشدد المحافظ على أن هذا الإجراء يأتي مراعاة لارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة وموجات الطقس السيء من الرياح والعواصف الخماسينية المتواصلة، والعمل على تحقيق الاستقرار المطلوب في ضخ المياه للمنازل والمواقع الخدمية وخاصة الواقعة على مرتفعات جبلية.

المصرى اليوم

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