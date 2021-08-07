واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة أفغانستان فوراً

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دعت السفارة الأمريكية في أفغانستان، السبت، جميع المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة البلاد «فوراً».

ودعت السفارة جميع المواطنين إلى المغادرة على متن أي رحلات تجارية متاحة، مضيفة أنها ستوفر قروضاً للأشخاص الذين ليس بإمكانهم تحمل ثمن تذكرة الطيران.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت في أبريل (نيسان) موظفي السفارة في كابول إلى المغادرة إذا كان بإمكانهم أداء عملهم من مكان آخر.

وتعود تلك التحذيرات إلى مخاوف تتعلق بـ «الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية والخطف والصراع المسلح وكورونا»، بحسب ما نقله موقع أكسيوس الأمريكي.

كما أدانت السفارة أيضاً «الهجمات العنيفة الجديدة ضد المدن الأفغانية» من جانب طالبان.