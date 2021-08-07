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رئيس جامعة الأقصر يتفقد انطلاق اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

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رئيس جامعة الأقصر يتفقد انطلاق اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة رئيس جامعة الأقصر يتفقد انطلاق اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

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تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، السبت، انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية الفنون الجميلة.

وقال رئيس الجامعة إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وتشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير الاختبارات على مدار اليوم، موجها بتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب وأولياء أمورهم وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدى بها الاختبارات.

وشدد الدكتور محمد محجوب، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات، ورفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات التي تجرى بها الاختبارات والتأكيد على تواجد الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أي حالات طارئة.

وأوضح أنه سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على الانترنت، ونشر إرشادات وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع الجامعة.

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الجميلة بالأقصر، توفير كل وسائل الراحة للطلاب، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من انتشار المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة بجميع قاعات الكلية حرصا على سلامة وصحة الطلاب.

المصرى اليوم

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