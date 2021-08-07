أخبار عاجلة

هل ستعترف الولايات المتحدة بطالبان كحكومة شرعية؟ بلينكن يوضح لـCNN -
"الجمارك" تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع -
سعودي يحصد الماجستير من أمريكا ويصر على الاحتفال في هذا الموقع -
المحافظ العقارية تستهل العام الهجري الجديد بإطلاق مجموعة من المزادات وتعلن عن نجاح استثنائي لباكورة المزادات في مزاد "نيو ڤيجن" -
جنازة الكاتب الكبير الراحل فيصل ندا -
"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً -
شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج -
كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته -
"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تقرير حقوقي: تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.. و80% من السكان يحتاجون إلى مساعدات

Print
تقرير حقوقي: تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.. و80% من السكان يحتاجون إلى مساعدات تقرير حقوقي: تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.. و80% من السكان يحتاجون إلى مساعدات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» تقريرا جديدا بعنوان «اليمن أوضاع مأساوية.. وتجاهل دولي لحل النزاع»، يرصد أوضاع حقوق الإنسان خلال النصف الأول من عام 2021.

وكشف التقرير عن تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء استمرار النزاعات المسلحة للعام السابع على التوالي، وأشار التقرير إلى استمرار جرائم حقوق الإنسان بدون محاسبة، ولم تواجه الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات خاصة جماعة الحوثيين بجرائمها، كما فاقم تفشي جائحة كوفيد-19 من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية في سبتمبر 2014.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 80٪ من سكان اليمن البالغ عددهم 31 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 5 ملايين على شفا المجاعة وأكثر من 4 ملايين نازح داخلي معرضين للخطر بشكل كبير. ولقد تحمل المدنيون وطأة الصراع الذي أدى إلى وقوع إصابات ونزوح متعدد.

وكشف التقرير على أن الحرب في اليمن قد خلفت نحو ربع مليون قتيل، بما في ذلك ما يربو عن 112 ألف شخصًا قُتلوا بشكل مباشر خلال الأعمال القتالية منذ مارس 2015؛ ويُعتقد أن عدد القتلى الفعلي أكبر بكثير.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن مليشيا الحوثي ما تزال تواصل أعمالها الاجرامية بصورة متعمدة وممنهجة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والنازحين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكذلك قصفها وإطلاقها للطائرات المسيرة المفخخة وزراعتها للألغام الارضية في استهداف المدنيين في محافظة الحديدة.

وأضاف عقيل أن تلك الأعمال ترقى إلى جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم. فضلا عن استحداث ميليشيا الحوثي مراكز صيفية في مناطق سيطرتها تقوم من خلالها بتجنيد الأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الطفل.

من جانبها، قالت عبير غيث نائب مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن«استمرار الصراع في اليمن أدي إلى حصد عشرات الضحايا بشكل يومي مما يضاعف مأساة المدنيين الذين أنهكتهم النزاعات الدامية، فقد ساهم النزاع إلى وضع البلاد على حافة الدمار الشامل، فعلى مدى ست سنوات جرى تدمير مدارس ومصانع ومستشفيات وشركات، وتجنيد الأطفال للقتال فيما فقد مئات الآلاف سبل عيشهم».

وتابعت: «يعجز واحد من كل أربعة أشخاص في اليمن عن إيجاد عمل ما يحد من قدرته على توفير الغذاء لأسرته. كل هذا في ظل فشل تام من المجتمع الدولي لحل النزاع الذي يدخل عامه السابع».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة

عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

الحكومة العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»

الحكومة العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»