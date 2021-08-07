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بدء اختبار القدرات بـ«تمريض طنطا» وسط إجراءات احترازية

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بدء اختبار القدرات بـ«تمريض طنطا» وسط إجراءات احترازية بدء اختبار القدرات بـ«تمريض طنطا» وسط إجراءات احترازية

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انطلقت اختبارات القدرات بكلية التمريض بجامعة طنطا، السبت، لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض.

وأوضح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن اختبار القدرات بالكلية بدأت اليوم وتستمر حتى 19 أغسطس، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور محمد حسين، ‏القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إلى جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعة لاستقبال الطلاب راغبي التسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وقالت الدكتوره عفاف بصل، عميد كلية التمريض بجامعة طنطا، إن اختبار القدرات لكليات التمريض تأتي في 4 مجالات رئيسية وهي: المقابلة الشخصية، اختبار اللغة الإنجليزية، اختبار التفكير الناقد، واختبار السمات الشخصية.

وأوضحت الدكتوره عصمت جميعى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن إجمالى الطلاب الذين قاموا بالتسجيل على موقع التنسيق الالكترونى بلغ 200 طالب.

المصرى اليوم

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