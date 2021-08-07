أرض الاضطرابات.. تصعيد دامي جديد في إثيوبيا ومزيد من التفتت والانقسام

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يشهد الصراع المتأجج في إثيوبيا تصعيدا جديدا بعدما رفض متمردو إقليم تيجراي الانسحاب من إقليم أمهرة المجاور، في حين أعلنت الحكومة أنها ستنشر قدرات دفاعية كاملة، بينما يهدد الإقليم بشن هجوم ضد قوات تيجراي.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها السبت، إن الصراع المنتشر في إثيوبيا شهد تصعيدا بعدما حذرت الحكومة أنها سوف تنشر قدراتها الدفاعية الكاملة ضد إقليم تيجراي المشوب بالاضطرابات وذلك بعدم التقدم الذي أحرزه المتمردون في الأقاليم المجاورة.

وأضاف التقرير، الذي شاركت فيه كل من وكالتي أسوشيتيد برس وفرانس برس، أن حكومة أديس أبابا قالت إن المتمردين يختبرون صبرها ويهددون اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في يونيو الماضي، وذلك بعدما رفضت جبهة تحرير شعب تيجراي يوم الجمعة الانسحاب من إقليمي عفر وأمهرة المجاورين.

وذكر التقرير أن مزيدا من التصعيد حدث عندما أعلن أحد مسؤولي إقليم أمهرة أن الإقليم سيشن هجوما السبت بعدما دخلت قوات تيجراي الإقليم وسيطرت على إحدى المدن التي تستضيف موقع تراث عالمي تابع لمنظمة اليونسكو.

وقال رئيس إقليم أمهرة للسلام والأمن سيما تيرونيه، لوسائل الإعلام :«حان الوقت لأن يسحق شعب أمهرة الجماعة الإرهابية.. على الجميع التقدم والدفاع عن أنفسهم».

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم قوات تيجراي جيتاتشيو رضا، إن إقليمه سيقدم «ترحيبا حارا» مضيفا أن قوات تيجراي عبرت داخل إقليمي أمهرة وعفر في محاولة لكسر الحصار الذي فرضته الحكومة الإثيوبية على إقليم تيجراي.

يذكر أن الصراع الدائر تسبب في زعزعة استقرار إثيوبيا التي تعتبر ثاني أكبر دولة من حيث تعداد السكان في قارة إفريقيا، حيث قتل آلاف الأشخاص في الحرب التي استمرت تسعة أشهر.