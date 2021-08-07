رئيس اتحاد الكاراتيه: فخور بإنجاز فريال وجيانا.. وتعاملنا مع الجميع دون تفرقة

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أعرب محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، عن سعادته بحصد النجمة المصرية، فريال أشرف، للميدالية الذهبية في الأولمبياد.

وأكد الدهراوي، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للاتحاد، أن هذا الإنجاز تاريخي، نظرا لأنها أول ميدالية ذهبية في أول مشاركة للعبة، عبر تاريخ الأولمبياد، كما أنها الذهبية الوحيدة للبعثة المصرية في دورة طوكيو.

وأوضح أن الإنجاز التاريخي تحقق، بفضل مجهود جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، الذين حرصوا على تحقيق هدف غال، وهو انتزاع ميداليتين على الأقل.

وأضاف أن هذا هو ما تحقق في النهاية، عبر ذهبية فريال أشرف وبرونزية جيانا فاروق، مشيرا إلى أن الاتحاد عمل مع جميع اللاعبين بمنتهى المساواة دون تفرقة، خلال فترة الاعداد للأولمبياد.

وتوجت فريال أشرف بذهبية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32، والمقامة حاليًا بالعاصمة اليابانية طوكيو، وحصدت فريال، الذهبية عقب فوزها على لاعبة أذربيجان، لريانا زاريتسكا بنتيجة 2-0، في نهائي منافسات وزن فوق 61 كجم، وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر في الكاراتيه، بعد برونزية جيانا فاروق في منافسات وزن تحت 61 كجم.

وكانت فريال أشرف قد تأهلت للنهائي بعد فوزها على لاعبة كازاخستان، صوفيا بيرولتسفيا بنتيجة 5-4 في نصف النهائي.

وتعادلت فريال أشرف مع بطلة الجزائر لمياء معطوب في المباراة الرابعة بدور المجموعات، لتضمن التأهل لنصف النهائي، بعد حصولها على 5 نقاط في دور المجموعات.

واستهلت لاعبة مصر، مشوارها في دور المجموعات بالفوز على لاعبة الصين لي جونج بنتيجة 4-0، ثم الفوز على السويسرية إيلينا كريسي 3-3 بأفضلية التسجيل.

وخسرت فريال 7-9 أمام بطلة إيران، قبل التعادل مع لمياء معطوب.