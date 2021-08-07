«تعليم المنوفية» يعلن الجدول الزمني لاختبارات الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية

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أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية الجدول الزمني لاختبارات طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.

وصرح أحمد سويد مدير المديرية، بأن الاختبارات الإلكترونية للطلاب ستعقد يومي الأحد 8 أغسطس والاثنين 9 أغسطس الجاري بالقاعات المجهزة والتي تم الاعلان عنها بالتفصيل أمس على ثلاث فترات وفقا للتوقيتات الزمنية على ان تبدا الفترة الأولى من الساعة 9 صباحا- 11.5 صباحاو الفترة الثانية من الساعة 12 ظهرا- 2.5 مساءو الفترة الثالثة من الساعة 3 مساءا- 5.5 مساء.

وأضاف سويد أنه تم التنبيه على مسؤولي الأمن بالمديرية والقاعات بعدم السماح بدخول الطلاب للقاعات بدون ارتداء الكمامة وعدم السماح بدخول اولياء الأمور لقاعات الاختبارات مناشدا الجميع الالتزام وتوخي الحذر حفاظا على صحة وسلامة الجميع.