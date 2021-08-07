ميار شريف تكتب تاريخًا جديدًا.. تأهلت لنهائي بطولة وينرز المفتوحة للتنس

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تأهلت ميار شريف لاعبة المنتخب المصري للتنس الأرضي، لنهائي بطولة وينرز المفتوحة بمدينة كولج الرومانية WTA 250 للتنس.

وتأهلت بطلة مصر للنهائي عقب فوزها على بطلة رومانيا بنتيجة مجموعتين مقابل لا شيء، وجاءت نتائج المجموعات كالتالي (7-6) و(6-4).

وتحتل ميار شريف، المُلقبة بـ«فتاة مصر الذهبية» حاليا المركز 119 في تصنيف محترفات التنس .

وحققت ميار إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار، وفازت ميار شريف بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التي شاركت بها.

وشاركت ميار شريف مؤخرًا في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو 2020، كأول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في منافسات التنس بالأولمبياد، لكنها لم توفق في الدور الأول.