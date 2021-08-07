بعد زلزال رحيل ميسى .. تعرف على أسباب زيارة رئيس ريال مدريد لنادى برشلونة

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وصل رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، إلى مدينة برشلونة اليوم السبت، حيث من المتوقع أن يعقد جلسة مع رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن «بيريز سيلتقي مع لابورتا وأندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس، حيث سيواجه البارسا السيدة العجوز في كأس خوان جامبر الودي».

وأضافت: «الحديث بين بيريز ولابورتا وأنيلي سيكون حول بطولة دوري السوبر الأوروبي، نظرا لأن الأندية الثلاثة هي الوحيدة التي لا زالت متمسكة بإقامة البطولة المثيرة للجدل».

ويأتي إصرار برشلونة وريال مدريد على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، أحد الأسباب الرئيسية لرفض قطبي الكرة الإسبانية، لاتفاق رابطة الليجا مع صندوق الاستثمار الدولي.

وأعلنت الأندية الثلاثة المروجة لمشروع دوري السوبر الأوروبي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يوم 30 يوليو الماضي، انتصارها قضائيا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن تنظيم البطولة الجديدة.

ودعا 12 ناديا إلى البطولة الجديدة في الموسم الماضي بعيدا عن اتحادي كرة القدم، الأوروبي «اليويفا»، والدولي «الفيفا»، قبل أن تنسحب 9 منها من المشروع ويتبقى فقط ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وقالت أندية السوبر ليج في بيان رسمي مشترك: ترحب أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بقرار محكمة مدريد الذي يلزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد جميع الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، بما في ذلك إنهاء الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة الموقعة على البيان، وإلغاء العقوبات والقيود التي فرضت على الأندية التسعة الأخرى.

من جهة أخرى، أعلن نادي برشلونة رفضه للاتفاقية بين رابطة الدوري الإسباني «الليغا» وصندوق استثمار «CVC»، والتي سيضخ بها أصحاب العمل على الفور 2700 مليون يورو سيحصلون عليها في المسابقة والأندية، وذلك بعد رفض غريمه التقليدي ريال مدريد، للاتفاقية.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني في بيان، أنها توصلت لاتفاق مبدئي «متعدد الجوانب» مع شركة «سي.في.سي»، يتضمن ضخ 3.2 مليار دولار مقابل 10 في المئة من الإيرادات، وتأسيس شركة جديدة تضم مجموعة من الأنشطة التجارية وستحصل «سي.في.سي» على نسبة 10 بالمئة أيضا.