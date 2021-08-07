محمد فؤاد: فرق جمباز الأهلى تستعد بقوة للموسم.. وهدفنا التتويج بكل البطولات

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قال محمد فؤاد، المدير الفني للجمباز بالنادي الأهلي، إن تجهيزات جميع الفرق تسير بشكل جيد، خلال الفترة الحالية، استعدادًا لبطولات الموسم الجديد، التي تسعى فرق النادي للتتويج بها، مشيرًا إلى أنه ينتظر تحديد موعد انطلاق المسابقات من جانب اتحاد الجمباز.

وأضاف: «الموسم الماضي انتهى في مواعيد مختلفة لفرق النادي الأهلي، وقمنا بوضع برنامج إعداد لكل اللاعبين استعدادًا لانطلاقة البطولات للموسم الرياضي الجديد، وحريصون على تجهيز جميع اللاعبين واللاعبات فنيًّا وبدنيًّا».

وأكمل: «بدأنا بفترة إعداد بدني مكثفة، وبدأنا مرحلة العمل الفني لجميع الفرق، تحت إشراف المدربين العاملين في قطاع الجمباز، ونسعى لتجهيز جميع العناصر استعدادًا للبطولات».

وتابع فؤاد: «لم يتم تحديد موعد انطلاق البطولات حتى الآن، وعندما يتم إعلان المواعيد، يتم وضع الخطط الفنية والبدنية لتجهيز جميع الفرق بشكل دقيق تمامًا».

وواصل رئيس جهاز الجمباز: «العامل البدني مرتبط بالمرحلة السنية، كل مرحلة لها مواصفات بدنية معينة، وهناك سقف معين لتنمية القدرات، وكل مرحلة تأخذ الحمل البدني المناسب لها، وهناك برنامج مختلف لكل فريق، مما يساعدنا في تطوير اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا».

وأكمل: «لدينا في الموسم الجديد ثلاث بطولات، هي بطولة منطقة القاهرة وكأس مصر وبطولة الجمهورية، ولم يتم تحديد مواعيدهم بصفة نهائية حتى الآن، وبمجرد إعلان جداول البطولات، نقوم بالاستعداد وتجهيز الفرق للوصول إلى أعلى فورمة فنية».

وقال: «كل فريق في جمباز الأهلي يضم العديد من اللاعبين المميزين، ونسعى لاختيار التوليفة الأفضل للمشاركة في البطولات، مع العمل على زيادة قاعدة العناصر، من أجل اختيار الأحسن لتمثيل الأهلي، ولضمان الفوز بالألقاب، وهو الهدف الذي نسعى إليه دائمًا».

واختتم محمد فؤاد تصريحاته، مؤكدًا أن «مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قام بتوفير كافة الدعم للجمباز، ولدينا صالة مميزة في مقر الجزيرة، ومزودة بأفضل الأجهزة التي نحتاجها، كما أن هناك صالة أخرى سيتم افتتاحها في فرع الشيخ زايد، مما يساعد في زيادة قاعدة اللاعبين»، مشيرًا إلى أن إدارة النشاط الرياضي توفر كل ما نحتاجه وهو ما يسهل علينا المهمة تمامًا