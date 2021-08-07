مقتل مسجل خطر في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بقنا

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لقي مسجل خطر سرقات واتجار في الأسلحة والمخدرات مصرعه، السبت، إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، بلاغا بمصرع أحمد حسان، مسجل خطر سرقات واتجار في الأسلحة النارية والمخدرات ومقيم بقرية اسمنت بمركز نقادة.

وتبين أنه أثناء قيام قوة من الأمن العام والأمن المركزى بمداهمة وكر أحمد حسان، 31 سنة، لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، قام المتهم بالمبادرة بإطلاق النار على القوات وحدث تبادل إطلاق النار حتى لقي المتهم مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.