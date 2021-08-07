البرازيل تتوج بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو.. على حساب إسبانيا

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بعد شوطين إضافيين

تُوج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم (رجال) في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه الثمين 2 - 1 على نظيره الإسباني، اليوم السبت، في المباراة النهائية للمسابقة على إستاد "نيسان" في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وضع المهاجم البرازيلي ماثيوس كونها منتخب "السيليساو" في المقدمة بهدف سجله في نهاية الشوط الأول، وأدرك لاعب خط الوسط الإسباني ميكيل أويارزابال هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 61 من زمن اللقاء الذي انتهى وقته الأصلي بالتعادل (1-1)، وبالتالي لجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين.

ونجح المهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في اقتناص هدف الفوز "الذهبي" الثاني لبلاده في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة.

وتوج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية الأولمبية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بذهبية أولمبياد "ريو 2016" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

بينما أحرز منتخب المكسيك الميدالية البرونزية للمسابقة، على حساب نظيره الياباني، إثر فوزه عليه (3-1) في مباراة تحديد المركز الثالث للمسابقة، التي جمعتهما يوم أمس الجمعة، على إستاد "سايتاما" بمدينة سايتاما اليابانية.