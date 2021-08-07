أبطال المؤسسة العسكرية .. فريال بنت صيدلانية من ذهب وكيشو مصارع صاعد واعد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقا هي عرين الأبطال ومصنع الرجال، هي القوات المسلحة فهي بلا شك دائماً في قلب الحدث، فهي الحصن المنيع والسند القوي للدولة المصرية في شتي المجالات، فلا تألوا قواتنا المسلحة جهداً في إمداد المنتخبات الوطنية بالأبطال الرياضيين لتمثيل مصر في المحافل الدولية والأولمبية والعربية والإفريقية في شتي الألعاب، ولما لا ولديها قطاع عريق يسير وفق منظومة متكاملة بإشراف علمي وطبي ورياضي وإداري دقيق هو قطاع البطولة الرياضية التابع لجهاز الرياضة للقوات المسلحة.

وأخر ما قدمتة المؤسسة العسكرية العريقة الثنائي الذهبي والبرونزي فريال أشرف ومحمد إبراهيم «كيشو» في أولمبياد طوكيو اللذان رسما البسمة والفرحة والتقدم في الترتيب الدولي والعربي والإفريقي في أولمبياد طوكيو 2020.

فقد حصلت اللاعبة فريال أشرف عبدالعزيز بطلة مصر ولاعبة المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة على المركز الأول والميدالية الذهبية «الأولي» للبعثة المصرية بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 ضمن منافسات لعبة الكاراتيه (ميزان +61 كجم) لترفع فريال علم واسم مصر عالياً في أولمبياد طوكيو.

وتسلمت فريال الميدالية كأول تتويج للاعبة مصرية بميدالية ذهبية في تاريخ الكاراتيه بالدورات الأولمبية، بعد أن تغلبت فريال أشرف على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2 / 0 في نهائي المنافسات، وكانت في قبل النهائي قد فازت على لاعبة كازاخستان 5 / 3.

لتسطر فريال أشرف تاريخا جديداً لمصر في لعبة الكاراتيه، حيث أن الميدالية التي توجت بها تعد ثاني ميدالية مصرية وعربية وأفريقية، في الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

وسجل فريال أشرف اللاعبة الصيدلانية الواعدة المولودة في 16 فبراير 1999 (22 عاماً) ملئ بالإنجازات والبطولات والميداليات

فقد حصلت فريال أشرف على برونزية الدورى العالمى للكاراتيه في وزن 68 بالمغرب عام 2017.

وأول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه.

وحصلت على فضية الدوري العالمي للكاراتيه في الصين عام 2018.

وفازت ببرونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه برواندا عام 2018.

وعلى الميدالية الذهبية في بطولة العالم لناشئي الكاراتيه في سانتياجو بتشيلي عام 2019.

وذهبية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بدبي عام 2019، وذهبية البطولة الأفريقية عام 2020.

ةفضية بطولة الدوري العالمي الكاراتيه في فرنسا في عام 2020.

وفضية في بطولة البريميرليج للكاراتيه الدولية في النمسا في عام 2020.، وفضية بطولة تركيا 2021.

كيشو المصارع الواعد

أما المصارع الواعد محمد إبراهيم كيشو فقد لفت الأنظار إليه في الساعات الأخيرة، بعدما منح مصر الميدالية البرونزية الثالثة في أولمبياد طوكيو.

وحصل كيشو على الميدالية البرونزية في وزن 67 كجم ضمن منافسات المصارعة الرومانية بأولمبياد طوكيو 2021 عقب الفوز على الروسي أرتيم سوركوف.

ومسيرة كيشو في أولمبياد بدأها بالفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو بنتيجة 7-6 في الدور ثمن النهائي، وفي الدور ربع النهائي نجح كيشو في الفوز على الأرميني كارين أرام، قبل أن يخسر في نصف النهائي ضد منافسه الأوكراني بارفيز ناسيبوف بنتيجة 6-7.

وسجل كيشو البالغ من العمر 23 عاماً، مواليد 21 مارس 1998 بالإسكندرية ملئ بالإنجازات والبطولات والميداليات.

بدأ حبه للمصارعة الرومانية في سن 5 سنوات، وحقق كيشو أول ميدالية عالمية في عمر 15 عام، وحصد ذهبية البطولة الأفريقية للمصارعة عام 2016 لوزن 66 كجم.

وفضية البطولة الأفريقية للمصارعة عام 2017 لوزن 75 كجم.

وذهبية البطولة الأفريقية للمصارعة عام 2018 بنيجيريا.

وحصل على لقب بطولة العالم في المصارعة تحت سن 23 سنة عامي 2018 و2019.

وشارك في دورة الألعاب الأفريقية 2019 وفاز بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 67 كجم.

وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد حصوله على المركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة عام 2019.

واختاره الاتحاد العالمي للمصارعة كأفضل مصارع لعام 2019 تحت سن 23 سنة.