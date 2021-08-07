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الوداع الأخير لـ دلال عبد العزيز من ابنتيها قبل يومين..صور تنبأت بقرب النهاية

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بين كلمات رثاء حزينة وصدمة الرحيل بين محبى النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز وجمهورها والذين تمسكوا بالأمل في تعافيها حتى اللحظة الأخيرة، عانت الفنانة الراحلة من تدهور حالتها الصحية على مدى 3 أشهر، منذ تم نقلها للمستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا في 30 إبريل الماضى، وأعلن الأطباء مؤخرا أنها تحتاج لعملية زراعة رئة، وهو ما رفضته أسرتها، بسبب تحذير الأطباء أنها «عملية خطيرة وسيكون لها العديد من المضاعفات»، وعانت دلال من أزمات تنفسية وتليف بالرئة بسبب عدم قيام الرئة بالوظائف الحيوية، وزادت صعوبة الحصول على الأكسجين، ليعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم ابنة الراحلة، وفاتها ظهر أمس عن 61 عاما، ومن المقرر أن يشيع جثمانها ظهر الغد من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وعلى مدى الأسابيع الماضية نالت دلال عبدالعزيز قدر كبيرمن الحب ودعوات الشفاء من محبيها ومحبي عائلتها، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع سطر الكثيرون تلك المحبة والتعاطف والدعوات التي نالت الراحلة منذ محنة مرضها، ما بين رسوم وبورتريهات من معجبيها، ودعوات من أمام الكعبة لشفائها، وطائرة ورقية تحمل صورتها وابنتيها تم تطييرها في السماء، لدعم أسرة الراحلة، التي تمتعت بالسيرة الطيبة فنا وإنسانية، تلك الصورة الملفتة التي كانت آخر مانشره زوج ابنتها الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك لها، والتي رآها كثيرون تنذر بقرب النهاية، حيث نشرت الصور في 5 أغسطس الجاري، أي قبل نحو يومين من وفاة «دلال».

صورة دلال وابنتيها على طائرة ورقية
صورة دلال وابنتيها على طائرة ورقية

إذ بدا لافتا صورة «دلال» تتوسط ابنتيها اللتين تقبلاناها وكأنهما تودعاناها، وهي الصورة الشهيرة لـ«دلال» وابنتيها دنيا وإيمي، والتي تم وضعها على طائرة ورقية بواسطة أحد محبيهم لتطير إلى السماء.
وأعلن الإعلامي رامي رضوان صباح اليوم وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز والدة زوجته، عن 61 عاما إثر مضاعفات .

وكتب «رضوان» عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «النجمة دلال عبدالعزيز أطيب وأحن قلب في الدنيا، لم تكن حماة، بل كانت أما، لم تترك حبيبها سمير غانم لوحده وراحت له الجنة».

المصرى اليوم

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