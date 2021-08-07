منح الدكتورة «أماني عصفور» جائزة القطاع الخاص بـ«الإتحاد الإفريقي»

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حصلت الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، على جائزة القطاع الخاص الإفريقي بمقر الاتحاد، وتم منح الجائزة من السفير ألبرت موشنجا مفوض التجارة والصناعة والتنمية الاقتصادية والتعدين بالإتحاد الإفريقي، وذلك لجهودها في دعم القطاع الخاص الإفريقي وتحقيق أجندة التنمية للقارة الإفريقيـة من خلال تمكين القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القارة الإفريقيـة، والمرأة والشباب،.

وجاء التكريم أيضا لجهودها في تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقيـة وزيادة التجارة البينيـة بين دول القارة وجهودها في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وبناء قدرات القطاع الخاص لإضافة القيمة للمنتج الإفريقي ودعم الصناعة الإفريقيـة من خلال جهودها في الدعوة إلى المناخ الملائم والسياسات الداعمة للقطاع الخاص الإفريقي من خلال صانعي القرار في القارة الإفريقية والدعوة إلى تخصيص على الأقل 40% من كل المناقصات الحكومية في القارة الإفريقية لمنتجات القطاع الخاص الإفريقي والتي تشمل المشروعات الإفريقية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة والشباب ودعم الاقتصاد الرقمي والمنصات الإلكترونيـة لتسويق المنتجات الإفريقيـة، وجهودها في الدعوة إلى الشمول المالي والتحول الرقمي للدفع الإلكتروني، من خلال المناخ الملائم لذلك وهذا من خلال الاجتماعات التي أقامتها من خلال مجلس أعمال الكوميسـا عضو مجلس الأعمال الإفريقي التي تشمل البنوك المركزية وشركات الاتصالات وصانعي القرار.

وسوف ينظم مجلس الأعمال الإفريقي أكبر تجمع اقتصادي للقطاع الخاص مؤتمر الاتحاد الإفريقي للقطاع الخاص في نوفمبر في الفترة من 8 – 11 بالقاهرة، والذي تم الدعوة إليه جميع مؤسسات القطاع الخاص ومجالس الأعمال والغرف التجارية واتحادات الصناعات والشركات الكبرى ووزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والشباب في جميع أنحاء القارة الإفريقيـة.