وزير التنمية المحلية من بورسعيد : تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين للنهوض بالصناعة

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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجود توجيهات من رئيس الجمهورية للحكومة بتذليل أي عقبات تواجه المسثتمرين المصريين والعرب والأجانب، بما يساهم في جذب مزيد من الإستثمارات إلى مصر، وزيادة القائمة منها.

أشار الوزير، خلال تفقده واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء السبت، على هامش زيارة موسعة للوزير، مصنع بيراميدز، الذي يعد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في الشرق الأوسط، والمقام حديثا في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إلى الاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء للنهوض بقطاع الصناعة للإسهام في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية، وتوفير فرص عمل بمختلف المحافظات، واستغلال الميزات التنافسية التي تتميز بها مختلف محافظات الجمهورية.

أشاد الوزير والمحافظ، بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع، حيث يعد من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد، ويسهم في رفع اسم مصر عاليا، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدين ضرورة دعم الكيان الصناعى العملاق الذي يسهم في دعم الاقتصاد للدولة وفتح أسواق مصرية بالشرق الأوسط من خلال التصدير لدول فلسطين والمغرب وليبيا وغيره.

ويقام المصنع على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز الـ 3 مليارات جنيه، وبدأ إنتاجه عام 2019، ويعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا، ووصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة، وينتج المصنع إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.