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محافظ الأقصر يتابع تبطين الترع وتطوير المسار السياحي

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محافظ الأقصر يتابع تبطين الترع وتطوير المسار السياحي محافظ الأقصر يتابع تبطين الترع وتطوير المسار السياحي

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قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، بجولة ميدانية موسعة داخل مدبنة الأقصر، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات، برفقة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأت جولة المحافظ من مدينة الأقصر بتفقد أعمال تطوير المسار السياحي بداية من منطقة العوامية مروراً بطريق الجولي فيل والمراسي، ووجه بتطهير الطرق والمناطق المحيطة من نواتج المخلفات والتعديات وأكوام الأتربة وتهذيب المنطقة عبر تكثيف أعمال الدهانات وطلاء الأسوار بالتنسيق مع الأهالي.

كما تابع المحافظ تبطين الترعة على طريق المراسي ووجه بسرعة إنهاء العمل بها لإعادة تشغيل الحارة الثانية من الطريق في أسرع وقت. واختتم جولته بتفقد طريق مطار الأقصر الدولي.

ووجه المحافظ، بتكثيف أعمال التشجير بالطريق كما تابع تبطين الترعة أمام نجع أبوحسونة وأعمال التزيين للحدائق بمدخل مدينة الأقصر.

المصرى اليوم

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