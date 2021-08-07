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رئيس «نقل النواب» يهنىء اللجنة الأولبمية بفوز فريال بذهبية طوكيو 2020

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رئيس «نقل النواب» يهنىء اللجنة الأولبمية بفوز فريال بذهبية طوكيو 2020 رئيس «نقل النواب» يهنىء اللجنة الأولبمية بفوز فريال بذهبية طوكيو 2020

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هنأ النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والشعب المصري بفوز لاعبة الكاراتيه فريال أشرف بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020.

و قال «عابد» إن تتويج اللاعبة المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية اليوم أعاد البسمة إلى وجوه المصرين، وأضاف: «بنت تعيد البسمة للرياضة وللجماهير المصرية، مشيرا إلى أن حصد مصر 6 ميداليات في طوكيو 2020 تعد أعلي حصيلة متنوعة من الميداليات في دورة واحدة حققتها مصر».

و تابع: «اللاعبة فريال اشرف حصدت في اليوم قبل الأخير لأولمبياد طوكيو على الميدالية الذهبية مما يؤكد أن المصريين قادرين على صنع المعجزات حتي في اللحظات الأخيرة».

وقد فازت مصر بـ ٦ ميداليات منها ذهبية وفضية اليوم و٤ ميداليات برونزية في طوكيو 2020 أولها كانت من نصيب هداية ملاك في التايكوندو وزن أقل من 67 كجم، والثانية لسيف عيسى في التايكوندو وزن أقل من 80 كجم، والثالثة لمحمد إبراهيم السيد «كيشو» في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم، والرابعة لجيانا فاروق في الكاراتيه وزن أقل من 61 كجم.

المصرى اليوم

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