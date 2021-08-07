سياسات «أبي أحمد» تضع منطقة القرن الأفريقي فوق صفيح ساخن (تقرير)

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بالزي العسكري ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في زيارة إقليم عفر، أحد الأقاليم الاثيوبية التسعة، والذي إمتدت له شظايا الحرب التي تدور رحاها في إقليم تيجراي بين الجيش الاثيوبي والمليشيات المتحالفة معه ضد قوات جبهة تحرير تيجراي، ليؤكد مجددا على إصراره على الاستمرار في سياساته التي تسببت في إشعال حرائق الحروب في عدد من الاقاليم الأثيوبية «تيجراي – أمهرة – عفر».

ويبدي كثير من المراقبين مخاوفهم من أن تؤدي تلك السياسات التي يتبعها أبي أحمد انفجار الوضع في اثيوبيا ويصبح استمرارها كدولة موحدة على المحك كما تضع منطقة القرن الإفريقي كلها فوق صفيح ساخن.

أبي أحمد يفقد شعبيته سريعا

شعبية جارفة حققها رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد – المنتمي لقومية الأورومو- عند وصوله لكرسي الحكم في قصر مينليك التاريخي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا «الزهرة الجديدة»، في ابريل عام 2018، نتيجة للإحتجاجات الشعبية الكبيرة خاصة من جانب عرقية الأورومو والتي تعد العرقية الأكبر عددا من سكان اثيوبيا ضد الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية (EPRDF) التي كانت تقودها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، حيث دفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء الاثيوبي الاسبق هايلي ماريام ديسالين للإعتذار عن الاستمرار في منصبة ليتولى أبي أحمد رئاسة الوزراء في اثيوبيا، حيث كان يعد وقتها من أصغر رؤساء الحكومات في القارة الافريقية فقد كان يبلغ من العمر وقتها ٤٢ عاما.

وسريعا أصبح رمزا للشباب الأثيوبي خاصة بعد قيامة بمجموعة من الإصلاحات الليبرالية في إثيوبيا، كما سراح آلاف من السجناء السياسيين، وزادت شعبية أبي أحمد في الداخل الاثيوبي عقب حصوله على جائزة نوبل للسلام في عام ٢٠١٩ عقب الخطوة التاريخية التي إتخذها بحل الخلاف الحدودي مع اريتريا.

ومثلما حقق أبي أحمد شعبيته الجارفه سريعا سرعان ما فقد تلك الشعبية وأدخل بلاده التي حققت قبل توليه الحكم أعلي معدلات النمو في العالم طبقا للعديد من التقارير الاقتصادية الدولية في متاهه غير معروف حتي هذه اللحظات كيف ستخرج منها، ويخشي كثير من المراقبين من أن تؤدي سياسات أبي أحمد بأثيوبيا إلى مصير دولة يوغسلافيا السابقه التي تفتت إلى عدد من الدول بسبب الحرب الاهلية في تسعينيات القرن الماضي.

تحدي المجتمع الدولي

شهدت الساحة الدولية الاسبوع الماضي محاولات متكررة من جانب المجتمع الدولي لحل الأزمة في إثيوبيا التي تمثل مصدر قلق دولي بالنظر للأوضاع الانسانية السيئة التي يعاني منها ملايين الاثيوبيين في اقليم تيجراي وكذلك اقليمي أمهرة وعفر اللذين امتدت لهم نيران الحرب التي تدور رحاها بين الجيش الاثيوبي والميليشات المتحالفة معه منذ نوفمبر العام الماضي، وتبلورت تلك المحاولات في مبادرة سودانية «رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد» وتدعمها الولايات المتحدة الامريكية للوساطة بين الحكومة الاثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وكانت المبادرة السودانية محور مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن تمع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك يوم الأربعاء الماضي، حيث تمحور النقاش حول الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي واتفق حمدوك وبلينكن على دفع الأطراف الاثيوبية صوب مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار هناك.

ونقلت وكالة رويتر عن نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله إن المسؤولين ناقشا اتساع نطاق المواجهة المسلحة في إقليمي أمهرة وعفر الإثيوبيين والوضع الإنساني المتدهور في إقليم تيجراي وما يتردد عن دخول القوات الإريترية مجددا إلى إثيوبيا مما يؤثر على الاستقرار في المنطقة.

وجاء الرد الأثيوبي على تلك المبادرة بالرفض تحت ذريعة أن السودان طرف غير محايد في تلك الأزمة، وهو ما يؤشر بشكل كبير إلى أن الحكومة الاثيوبية في طريقها إلى تصعيد عسكري جديد في الاقليم، وهو ما كشف عنه بيان صدر مؤخرا عن الخارجية الاثيوبية أكدت فيه «أنه مع استمرار الهجمات الجديدة في إقليمي عفر وأمهرا المجاورتين، فإن تعنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تروج للحرب يجعل كل مسعى لتحقيق السلام بعيد المنال. وبالتالي، وإدراكًا لالتزامها الأخلاقي والقانوني والسياسي بالدفاع عن وحدة أراضي الدولة وسيادتها، ستكون الحكومة الإثيوبية الفيدرالية مضطرة لتعبئة ونشر القدرة الدفاعية الكاملة للدولة إذا ظلت مبادراتها الإنسانية من أجل حل سلمي للصراع غير متبادلة».

كما استمرت الحكومة الإثيوبية في سياساتها بإتخاذ اجراءات لعرقلة عمل عدد من منظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في المجال الانساني والاغاثي، حيث اتخذت الأسبوع الماضي قرارا بوقف ثلاثة من المنظمات الأجنبية، تحت ذريعة ان هذه المنظمات خرقت قوانين الدولة وعملت خارج دائرة إختصاصها، وعلي رأس تلك المنظمات «منظمة أطباء بلا حدود هولندا» و«المجلس النيرويجي للاجئين».

وطبقا للبيان الاثيوبي «انخرطت منظمة أطباء بلا حدودهولاند والمجلس النيرويجي للاجئين في نشر المعلومات المضللة عبر وسائل الإتصال الإجتماعي وغيرها من المنصات، خارج إطار إختصاصها والهدف الذي أعطيت بموجبه الرخصة للعمل في أثيوبيا.

قلق دولي من تدهور الوضع فيم تيجراي

قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، أمس الجمعة، إن ثمة حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لوقف إطلاق النار في تيجراي لأسباب إنسانية إذا كان ليُكتب لعملية المساعدات الضخمة عبر الخطوط الأمامية النجاح.

وسلط في تصريحات الضوء على الوضع الملح بالنسبة لجميع المتضررين في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، بعد ثمانية أشهر من القتال بين القوات الحكومية والموالين لجبهة تحرير شعب تيجراي.

وحذر المسؤول الأممي من أن 200 ألف شخص نزحوا بسبب القتال في إقليم أمهرة المجاور، إلى جانب أكثر من 50 ألفا في عفار.

قال غريفيثس: «يجب لهذه الحرب أن تتوقف، يجب أن تنتهي هذه الحرب. وسنستمر جميعا في التأكد من وصول تلك الشاحنات المائة إلى ميكيلي يوميا ووصولها إلى المستفيدين.

وأضاف: «سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الأشخاص المتضررين في أمهرا وعفار، مع مواصلة العمل في أجزاء أخرى من إثيوبيا».

وكرر غريفيثس شجبه لـ «الدرجة العالية من الخطابات» العلانية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث تمت خلالها إدانة المسؤولين الإنسانيين وعمال الإغاثة بزعم أنهم «يغذّون الآلة التيجرية.»

وقال غريفيثس: «لقد تحدثت إلى قادة الحكومة الذين ذكرتهم بضرورة وقف أي انتقادات من هذا القبيل. أولا، إنها تهدد حياة الأشخاص الموجودين هناك للمساعدة، وثانيا بالطبع، لها تأثير على إيصال المساعدات الإنسانية».