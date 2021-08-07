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الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق للنار قرب ملعب للبيسبول في دنفر

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الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق للنار قرب ملعب للبيسبول في دنفر الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق للنار قرب ملعب للبيسبول في دنفر

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ذكرت شرطة دنفر الأمريكية، يوم السبت، أن شخصًا لقي مصرعه، وأن شخصًا آخر في حالة حرجة عقب إطلاق نار في المدينة بالقرب من ملعب كورز فيلد للبيسبول.

وأفادت «أ بي سي نيوز» الأمريكية بأنه تم نقل شخصين من ضحايا إطلاق النار إلى المستشفى، وأعلن فيما بعد عن وفاة رجل لم تكشف عن هويته أو سنه.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه لم يتم القبض على أي مشتبه فيه وأن التحقيق مستمر من قبل شرطة دنفر.

ويأتي إطلاق النار بالقرب من ملعب بيسبول بعد أقل من شهر من إطلاق النار خارج حديقة الوطنيين في واشنطن العاصمة.

وأوضحت «أ بي سي» أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار، وأنه لم يتم القبض على أحد حتى الآن.

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