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"الطلوق" يدشن المرحلة الأولى لازدواجية طريق بيشة سبت العلاية

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دشن محافظ بيشة المكلف، سعيد بن ناصر الطلوق، مساء الأربعاء الماضي، المرحلة الأولى لازدواجية طريق بيشة سبت العلاية مع تقاطع الجعبة.

حضر حفل الافتتاح، مديرُ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمحافظة بيشة، المهندس عبدالله بن ظافر العمري، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية والأمنية.

وأزاح "الطلوق" الستار عن لوحة المشروع.

كما قدّم المهندس "العمري" كلمة رحّب فيها بمحافظ بيشة والوفد المرافق، واستعرض مراحل المشروع والجهود المبذولة لتنفيذه على الوجه الأكمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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