سلوى عثمان تبكي على الهواء وتنعي دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

انهمرت الفنانة سلوى عثمان بالبكاء على الهواء مباشرة، في بداية حلقة اليوم السبت، ببرنامج «ست الكل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، بعد إعلان خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي وافتها المنية عن عمر يناهز 81 عاما.

وقالت الفنانة سلوى عثمان وهي متأثرة بخبر الوفاة: «قبل أي شئ للأسف لدي خبر أحزنني وأحزن الجميع، وهو وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز».

وتابعت الفنانة سلوى عثمان: «ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأنا متأكدة أن الكل حزين على وفاتها مثلي، وأطلب من الجميع الدعاء لها بالرحمة».

وأضافت: «كانت فنانة كبيرة وفنانة جميلة، وكانت صديقتنا ودمها خفيف وتسعى لمساعدة الجميع، ومن الصعب أن نسمع خبر مثل هذا لأن صعب فراق شخص كان يعيش معنا ولكن هذا قضاء الله».