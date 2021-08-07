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استشاري: عملية تكميم المعدة أصبحت بدون مضاعفات مع التكنولجيا الحديثة

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استشاري: عملية تكميم المعدة أصبحت بدون مضاعفات مع التكنولجيا الحديثة استشاري: عملية تكميم المعدة أصبحت بدون مضاعفات مع التكنولجيا الحديثة

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة تعتمد في المقام الأول على إزالة جزء من المعدة الذي يحتوي على هرمون الجوع، وبالتالي يتناول المريض جزء قليل من الطعام ويشبع، والبعض بعد إجراء العملية بحدث له تمدد المعدة، وهذه النسبة لا تزيد عن 5% بالكثير.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن نسبة نجاح عملية تكميم المعدة تعتمد على خبرة الجراح، والأدوات المستخدمة في العملية، مضيفًا أن التكميم المطور يشمل وضع حزام حول المعدة، لمنع حدوث أي تمدد للمعدة بعد إجراء العملية.

ولفت إلى أن الأدوات الحديثة أدت لمنع حدوث أي مضاعفات في العملية بنسبة تصل لصفر على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن هناك أدوات أقل تكطلفة من شرق أسية قد تؤدي إلى حدوث الكثير من المضاعفات.

المصرى اليوم

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