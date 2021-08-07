أخبار عاجلة

"الجمارك" تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع -
سعودي يحصد الماجستير من أمريكا ويصر على الاحتفال في هذا الموقع -
المحافظ العقارية تستهل العام الهجري الجديد بإطلاق مجموعة من المزادات وتعلن عن نجاح استثنائي لباكورة المزادات في مزاد "نيو ڤيجن" -
جنازة الكاتب الكبير الراحل فيصل ندا -
"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً -
شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج -
كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته -
"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجزائر: الأنباء المتداولة بشأن موقف البلاد من إجراءات الرئيس التونسي «غير صحيحة»

Print
الجزائر: الأنباء المتداولة بشأن موقف البلاد من إجراءات الرئيس التونسي «غير صحيحة» الجزائر: الأنباء المتداولة بشأن موقف البلاد من إجراءات الرئيس التونسي «غير صحيحة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر بوزارة الخارجية الجزائرية «التأويلات والأخبار المغلوطة» التي تناقلتها وسائل إعلام أجنبية، والتي تحدثت عن «رفض الجزائر القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد».

ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية عن المصدر، الذي لم تكشف هويته، تأكيده أن «الجزائر تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول»، مضيفا أن وزارة الخارجية «تنفي نفيا قاطعا كل التأويلات التي نقلتها، الجمعة، وسائل إعلام أجنبية».

وأشار المصدر إلى أن الأنباء المتداولة «لا تمثل لا من قريب ولا من بعيد موقف الجزائر»، لافتا إلى أن الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام أجنبية يمثل «مناورة فاضحة» من قبل بعض وسائل الإعلام التي تحاول «التشويش على العلاقات الجزائرية مع دول الجوار والدول العربية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية