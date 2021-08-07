الجزائر: الأنباء المتداولة بشأن موقف البلاد من إجراءات الرئيس التونسي «غير صحيحة»

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نفى مصدر بوزارة الخارجية الجزائرية «التأويلات والأخبار المغلوطة» التي تناقلتها وسائل إعلام أجنبية، والتي تحدثت عن «رفض الجزائر القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد».

ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية عن المصدر، الذي لم تكشف هويته، تأكيده أن «الجزائر تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول»، مضيفا أن وزارة الخارجية «تنفي نفيا قاطعا كل التأويلات التي نقلتها، الجمعة، وسائل إعلام أجنبية».

وأشار المصدر إلى أن الأنباء المتداولة «لا تمثل لا من قريب ولا من بعيد موقف الجزائر»، لافتا إلى أن الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام أجنبية يمثل «مناورة فاضحة» من قبل بعض وسائل الإعلام التي تحاول «التشويش على العلاقات الجزائرية مع دول الجوار والدول العربية».