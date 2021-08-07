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رئيس المركز القومي للسينما : دلال عبدالعزيز قامة فنية قدمت علامات لاتنسى

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رئيس المركز القومي للسينما : دلال عبدالعزيز قامة فنية قدمت علامات لاتنسى رئيس المركز القومي للسينما : دلال عبدالعزيز قامة فنية قدمت علامات لاتنسى

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نعى السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الفنانة دلال عبدالعزيز التي رحلت صباح اليوم عن عمر يناهز ٦١ عاما بعد الازمة الصحية الأخيرة التي المت بها.

وتقدم الباسوسي، بخالص التعازى لأسرة الراحلة متمنيآ من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته.

وقال الباسوسي ان الفنانة الراحلة كانت قامة فنية وستظل اعمالها علامة في تاريخ السينما والدراما والمسرح.

دلال عبدالعزيز من مواليد عام 1960، تخرجت من كلية الزراعة في جامعة الزقازيق، لكنها غيّرت مسار حياتها المهنية إلى التمثيل. ونالت العديد من الشهادات الأخرى مثل البكالوريوس في الإعلام من جامعة القاهرة، وإجازة جامعية في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دبلوم في العلوم السياسية. وكلمت بداية دلال عبدالعزيز الفنية عام 1977، حيث شاركت في مسلسل «بنت الأيام» الذي أخرجه الراحل نور الدمرداش. وتمكنت الفنانة الراحلة من إثبات نفسها في المجال الفني، إلى أن وقفت ذات يوم أمام عملاق الكوميديا، سمير غانم في مسرحية «أهلا يا دكتور» عام 1981، وهنا صارت العلاقة عاطفية بين الاثنين، وتزوجا عام 1984، لينجبا الابنتين دنيا وإيمي. وشاركت دلال عبدالعزيز في حوالي 200 عمل فني في السينما والمسرح والتلفزيون، وكان آخر أعمالها الفنية المشاركة في مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض في رمضان 2021.

المصرى اليوم

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