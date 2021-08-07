أخبار عاجلة

"الجمارك" تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع -
سعودي يحصد الماجستير من أمريكا ويصر على الاحتفال في هذا الموقع -
المحافظ العقارية تستهل العام الهجري الجديد بإطلاق مجموعة من المزادات وتعلن عن نجاح استثنائي لباكورة المزادات في مزاد "نيو ڤيجن" -
جنازة الكاتب الكبير الراحل فيصل ندا -
"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً -
شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج -
كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته -
"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الرعاية الصحية» تُعلن نجاح أول عملية «تسليك القناة الدمعية» لطفلة عمرها 5 سنوات ببورسعيد

Print
«الرعاية الصحية» تُعلن نجاح أول عملية «تسليك القناة الدمعية» لطفلة عمرها 5 سنوات ببورسعيد «الرعاية الصحية» تُعلن نجاح أول عملية «تسليك القناة الدمعية» لطفلة عمرها 5 سنوات ببورسعيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية تسليك القناة الدمعية لطفلة عمرها 5 سنوات باستخدام منظار الأنف DCR، دون أي فتح خارحي، وذلك بمستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى أن تم دخول الطفلة إلى مستشفى السلام بورسعيد، وهي تعاني من انسداد بالقناة الدمعية وانهمار الدموع المتكرر من العين اليسرى منذ الولادة، كما أنها خضعت للعديد من عمليات توسيع القناة الدمعية بالعديد من المستشفيات الأخرى دون أي تحسن في حالتها.

وأضافت الهيئة، أنه فور وصول الطفلة للمستشفى، تم عرضها على أطباء الرمد لتقييم حالتها، وكذلك عرضها على الفريق الطبي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وتم تقييم الحالة من قبل الطبيب الاستشاري د. أنور عبدالعاطي«مدرس واستشاري الأنف والأذن والحنجرة» بالمستشفى، وتم إجراء عملية فتح كيس القناة الدمعية للطفلة بنجاح عبر منظار الأنف DCR دون أي فتح خارجي.

وتابعت الهيئة: أنه شمل فريق الجراحة المعالج لحالة الطفلة، فريق طبي من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمستشفى، يضم كلًا من أ.د. أنور عبدالعاطي إبراهيم، استشاري ومدرس جراحه الأنف والأذن والحنجرة، د. محمد فايز سعد، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، د. بساده شحاتة عطا، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، د. بولا عماد، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، د. عفاف غويبه، طبيبة التخدير، إضافة إلى طاقم التمريض المعاون لهم من المستشفى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن هذه العملية تعد إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، ومنها مستشفى السلام، مؤكدًا أن البحث العلمي والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية هو دستور عمل الهيئة، لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية 2030.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس

انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس