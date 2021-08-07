«الرعاية الصحية» تُعلن نجاح أول عملية «تسليك القناة الدمعية» لطفلة عمرها 5 سنوات ببورسعيد

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية تسليك القناة الدمعية لطفلة عمرها 5 سنوات باستخدام منظار الأنف DCR، دون أي فتح خارحي، وذلك بمستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى أن تم دخول الطفلة إلى مستشفى السلام بورسعيد، وهي تعاني من انسداد بالقناة الدمعية وانهمار الدموع المتكرر من العين اليسرى منذ الولادة، كما أنها خضعت للعديد من عمليات توسيع القناة الدمعية بالعديد من المستشفيات الأخرى دون أي تحسن في حالتها.

وأضافت الهيئة، أنه فور وصول الطفلة للمستشفى، تم عرضها على أطباء الرمد لتقييم حالتها، وكذلك عرضها على الفريق الطبي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وتم تقييم الحالة من قبل الطبيب الاستشاري د. أنور عبدالعاطي«مدرس واستشاري الأنف والأذن والحنجرة» بالمستشفى، وتم إجراء عملية فتح كيس القناة الدمعية للطفلة بنجاح عبر منظار الأنف DCR دون أي فتح خارجي.

وتابعت الهيئة: أنه شمل فريق الجراحة المعالج لحالة الطفلة، فريق طبي من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمستشفى، يضم كلًا من أ.د. أنور عبدالعاطي إبراهيم، استشاري ومدرس جراحه الأنف والأذن والحنجرة، د. محمد فايز سعد، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، د. بساده شحاتة عطا، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، د. بولا عماد، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، د. عفاف غويبه، طبيبة التخدير، إضافة إلى طاقم التمريض المعاون لهم من المستشفى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن هذه العملية تعد إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، ومنها مستشفى السلام، مؤكدًا أن البحث العلمي والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية هو دستور عمل الهيئة، لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.