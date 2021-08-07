«بشبع من طلتك قبل ما تسيبينا».. إسعاد يونس توجه رسالة إلى دلال عبد العزيز

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نشرت الإعلامية إسعاد يونس على ضفتها الشخصية عبر الفيسبوك عدد من كلمات الرثاء للفنانة دلال عبدالعزيز، وقالت: «وكأني بشبع من طلتك قبل ما تسيبينا، كنت متأكدة أنك لو خُيرتي، حاتفضّلي تكوني معاه، وهكذا شاء ربك».

تابعت: «إيه أسطورة الحب والخير الجميلة دي؟ إيه الاتنين اللي شبه الملايكة دول؟ قولا وفعلا وشكلا وروحا؟ وإيه النهاية الحزينة جدا قوي خالص دي؟ اللهم لا اعتراض إرضاء ليك واستسلاما لمشيئتك، لكن، استغفر الله العظيم، حزن ما بعده حزن، كل اللي نقدر نقوله بناتك في عينينا وقلوبنا، هما وأزواجهم وحفيدتك، سلمي على سمير وكوني جنبه في الجنة بإذن الرحمن، كملوا الأسطورة هناك، لأنكم خططتم حروفها على الأرض بمعاني عمق المحيط. لا إله إلا الله».