مستشار وزيرة الثقافة ينعي دلال عبدالعزيز : انفردت بأداء مميز بين بنات جيلها

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نعى الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز ٦١ عاما بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها مؤخراً.

وقال عبدالجليل ان الفنانة الراحلة قدمت للسينما المصرية أعمالآ فنيه متنوعة على مدار سنوات عديدة إستطاعت من خلالها أن تنفرد بأداء مختلف ومتميز بين نجمات جيلها، وأضاف عبدالجليل أن الراحلة ستبقى بيننا دائمآ بالتراث التي أخلفته لنا سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون وتقدم عبدالجليل بخالص التعازى لأسرة الراحلة متمنيآ من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته.

دلال عبدالعزيز من مواليد عام 1960، تخرجت من كلية الزراعة في جامعة الزقازيق، لكنها غيّرت مسار حياتها المهنية إلى التمثيل. ونالت العديد من الشهادات الأخرى مثل البكالوريوس في الإعلام من جامعة القاهرة، وإجازة جامعية في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دبلوم في العلوم السياسية. وكانت بداية دلال عبدالعزيز الفنية عام 1977، حيث شاركت في مسلسل «بنت الأيام» الذي أخرجه الراحل نور الدمرداش. وتمكنت الفنانة الراحلة من إثبات نفسها في المجال الفني، إلى أن وقفت ذات يوم أمام عملاق الكوميديا، سمير غانم في مسرحية «أهلا يا دكتور» عام 1981، وهنا صارت العلاقة عاطفية بين الاثنين، وتزوجا عام 1984، لينجبا الابنتين دنيا وإيمي. وشاركت دلال عبدالعزيز في حوالي 200 عمل فني في السينما والمسرح والتلفزيون، وكان آخر أعمالها الفنية المشاركة في مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض في رمضان 2021.