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انطلاق تجارب الأداء لبرنامج الابتعاث لمواهب كرة القدم بالرياض

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انطلاق تجارب الأداء لبرنامج الابتعاث لمواهب كرة القدم بالرياض انطلاق تجارب الأداء لبرنامج الابتعاث لمواهب كرة القدم بالرياض
استعداداً للموسم الجديد

انطلاق تجارب الأداء لبرنامج الابتعاث لمواهب كرة القدم بالرياض

انطلقت اليوم تجارب الأداء الخاصة ببرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم على ملعبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وتستمر لمدة شهر كامل، وذلك استعداداً لاختيار أفضل المواهب من مواليد 2002-2003 قبل الذهاب إلى مدينة سالو الإسبانية.

وكان الجهاز الفني للبرنامج قد اختار 80 لاعباً من مختلف الأندية في جميع الدرجات، بهدف توسيع قاعدة الاختيار في معسكر الرياض، من خلال التدريبات اليومية واللقاءات الودية والاختبارات الطبية والقياسات، التي على ضوئها سيتم الاختيار والذهاب لبدء الموسم الرياضي في المقر الرئيسي للبرنامج في إسبانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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