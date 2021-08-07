4 تهم تواجه شابين قتلا صديقهما عمدًا فى الغردقة

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وجهت نيابة الغردقة، برئاسة المستشار علاء فرج، المحامى العام لنيابات البحر الأحمر، 4 تهم إلى شابين، فى قرار إحالتهما إلى محكمة الجنايات، بعد أن قتلا صديقهما، وشملت التهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف، ودفن وإخفاء الجثة، والسرقة.

وكان اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد باختفاء طالب ثانوى، وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة العميد علاء صادق، رئيس مباحث البحر الأحمر، لكشف غموض الواقعة.

وأسفرت تحريات فريق البحث، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحر الأحمر، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من طالب، 19 سنة، صديق المجنى عليه، ونجل عمه، 20 سنة، وباستهدافهما بمأمورية تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وقرر عقده والثانى العزم على التخلص من المجنى عليه لوجود خلافات مالية بين المتهم الثانى والمجنى عليه لاقتراض المتهم مبلغًا ماليًا من المجنى عليه، وعدم قيامه برده، حيث قاما بقتله وإخفاء الجثة بالمنطقة الجبلية محل العثور عليها، بعد أن قاما بخنقه واستوليا على هاتفين محمولين كانا بحوزته، وفرا هاربين حتى تم ضبطهما. وكانت نيابة الغردقة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسهما أكثر من مرة حتى تمت إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.