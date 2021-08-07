محافظ الأقصر ينقل رئيس قرية بالبياضية لضعف الخدمات المقدمة للمواطنين

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تفقد المستشار، مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مدينة البياضية، جنوب المحافظة، حيث تفقد شوارع وطرق قرية الحبيل.

وخلال الجولة اكتشف المحافظ ضعف الخدمات المقدمة والنظافة بالإضافة إلى وجود مخالفات فأمر بنقل رئيس القرية إلى ديوان المركز وتعيين رئيس قرية بدلا منه.

كما تفقد المحافظ اعمال غسيل خطوط الصرف بالقرية وتنفيذ مشروع الصرف الصحي حيث التقي بالمهندسين والعمال بمحطة صرف الحمزية ووجه بسرعة انهاء مشروع الصرف الصحي وإزالة أية معوقات تؤدي إلى تأخيره وكلف رئيس جهاز مياه الشرب والصرف الصحي بعرض تقرير مفصل عن محطة الصرف الصحي بالبياضية ونسب الانجاز والمعوقات.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس اسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.