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مصرع شاب بـ«جرعة زائدة» وسط الزراعات في شبين القناطر

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مصرع شاب بـ«جرعة زائدة» وسط الزراعات في شبين القناطر مصرع شاب بـ«جرعة زائدة» وسط الزراعات في شبين القناطر

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عثر أهالي قرية طحا بشبين القناطر على جثة لعاطل بإحدى الأراضى الزراعية بالقرية، إثر تناول جرعة مواد مخدرة، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شبين القناطر، يفيد بتلقى بلاغ من أهالي قرية طحا بالعثور على جثة لشخص وبجواره مواد مخدرة «حقن» بأرض زراعية. وبالانتقال إلى موقع الحادث والفحص تبين أن الجثة لشخص يُدعى «أ. م. م»، 32 سنة، عاطل، وتُوفى إثر تناول جرعة مواد مخدرة زائدة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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