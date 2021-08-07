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برحيل «دلال» و «رجاء»..مُثلت الصداقة يفقد ضلعه الثاني وميرفت أمين في محنة مضاعفة

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برحيل «دلال» و «رجاء»..مُثلت الصداقة يفقد ضلعه الثاني وميرفت أمين في محنة مضاعفة برحيل «دلال» و «رجاء»..مُثلت الصداقة يفقد ضلعه الثاني وميرفت أمين في محنة مضاعفة

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بعد أن ربطتهن الصداقة وأعمال الخير لسنوات طويلة، تشاركن فيها الأحداث الاجتماعية ربما أكثر من الأعمال الفنية، أنهار مثلث الصداقة التي كان يجمع بين الفنانات دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي وميرفت أمين، فأصبحت ميرفت تعيش المحنة بمفردها بعدما ودعت صديقاتها الاثنين خلال عام واحد تقريبا، والمفارقة رحيلهما متآثرتين بالمرض نفسه،، ومضاعفات المستجد.


ويعد الثلاثى دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوى وميرفت أمين، من أشهر صداقات الوسط الفني التي ظلت لسنوات، وكن يعتبرن من أصحاب الواجب الاجتماعي، فلم تخل جنازة أو عزاء في الوسط الفني إلا وكن من أوائل الحاضرين، لدرجة أن الراحل سمير غانم زوج «دلال» كان يلقبهن بـ«عزاء الجداوي» و«عزاء عبدالعزيز» و«عزاء أمين» سخرية منهن ومن التزامهن بحضور الجنازات وأداء الواجب.

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، صباح اليوم، عن 61 عاماً، إثر تليف على الرئة، كأحد مضاعفات فيروس كورونا، لتلحق بزوجها الراحل سمير غانم، بعد ما يقرب من 3 أشهر من رحيله، وبعد عام من رحيل صديقتها المقربة الفنانة رجاء الجداوي التي توفت في يوليو 2020 عن 84 عاما إثر مضاعفات كورونا.

يذكر أن أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، نعت صديقة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وقالت «مختار» من خلال صفحة والدتها عبر موقع الصور «إنستجرام»: «مش عارفة أقول إيه غير إن قلبي وجعني أوي»، وتابعت: «إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر إيمي ودنيا ويصبرنا كلنا على فراقك».

المصرى اليوم

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