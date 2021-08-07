450 ألف دولار ثمن تذكرة السياحة للفضاء

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كشفت شركة «فيرجن غالاكتيك» للسياحة الفضائية، أسعار تذاكر رحلاتها المستقبلية، التي ستنطلق العام المقبل.

وأعلنت الشركة أن سعر التذكرة سيبدأ من 450 ألف دولار.

وقد باعت الشركة التابعة للملياردير ريتشارد برانسون الذي شارك في رحلة تجريبية على متن المركبة الفضائية بين عامي 2005 و2014.

وتقدم الشركة العديدَ من الاختيارات للسائح؛ مثل حجز مقعد واحد، أو مجموعة مقاعد للأزواج أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة، أو شراء كل المقاعد في المركبة، وتستوعب المركبة ما يصل إلى 6 ركاب، وفقا للوكالة الفرنسية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة مايكل كولغلازييه أنه من المقرر انطلاق أول رحلة طيران تجارية لرواد فضاء من القطاع الخاص في نهاية الربع الثالث من العام المقبل.