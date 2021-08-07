خبير رياضي: البطل طارق تعرض للإجحاف على يد الحكم

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موجة انتقادات لقرار الحكم التركي لصالح اللاعب الإيراني

علق خبراء ومختصون في ألعاب الدفاع عن النفس بعد القرار الذي اتخذته لجنة الحكام في البطولة النهائية لأولمبياد طوكيو للكارتيه وخسارة البطل السعودي طارق حامدي بقرار لجنة التحكيم بإجحاف البطل بهذا القرار.

وقال كابتن إسماعيل هوساوي مدرب وعضو لجنة الاختبارات الرئيسيّة بالاتحاد السعودي للكارتية لـ"سبق": من وجهة نظري أن القرار مجحف بحق البطل السعودي؛ كون اللاعب الإيراني أخفض رأسه ونزل إلى مستوى كاشفًا وجهه، دون أي حماية، فكيف يكون هذا التصرف من لاعب بطل إلا أنه تعمد أن يصاب في الوجه.

وأضاف: البطل السعودي قدم حقيقة أداءً قويًا من بداية البطولة ويستحق الذهبية بكل جدارة، وأعتقد أن التحكيم أجحفه في هذه النتيجة.

وكان البطل عماد المالكي لاعب الكارتيه الشهير قال في حسابه بتويتر: نظرًا ‏لكثرة الأسئلة قوة الضربة يحددها الدكتور والحكام. ولأن الإيراني يعرف بأنها فرصته الوحيدة قرر عدم النهوض وترك الأمر للحكام وهذا ما حصل، وبوجهة نظري من الشاشة لا أرى أنها تستحق طرد طارق، وأرى أن الذهب سلب مننا.

وكان البطل السعود قد تقدم بفارق 4 /1 على منافسه في الجولة الأولى إلا أنه خسر المباراة بعد قرار لجنة التحكيم باعتبار الضربة التي سددها البطل السعودي عنيفة.