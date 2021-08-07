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محافظ المنوفية يستقبل 4 أطفال أشقاء طردهم والدهم من المنزل عقب انفصاله عن والدتهم

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محافظ المنوفية يستقبل 4 أطفال أشقاء طردهم والدهم من المنزل عقب انفصاله عن والدتهم محافظ المنوفية يستقبل 4 أطفال أشقاء طردهم والدهم من المنزل عقب انفصاله عن والدتهم

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اجتمع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، باللجنة المُشكلة المعنية برعاية الأطفال الأربعة الذين تم العثور عليهم بإحدى شوارع قرى مركز ومدينة تلا، بعد أن تخلى عنهم والدهم وقام بطردهم من للمنزل عقب انفصاله عن والدتهم.

وشدد المحافظ على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم للأطفال حفاظاً على مستقبلهم.

كان أهالى إحدى قرى مركز تلا قد عثروا على أربعة أطفال أكبرهم سنًا في الصف الرابع الابتدائي والأصغر عمره عام ونصف، ويعاني من ظروف صحية سيئة، موجودين في الشارع.

والتقى محافظ المنوفية بالأطفال بمكتبه وتم توزيع الهدايا عليهم وأمر باستمرار إيداعهم في إحدى دور الرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم النفسي لهم، وأمر بفتح حساب توفير بمبلغ قدره (5) ألاف جنيه لكل طفل حفاظاً على مستقبلهم، كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة تلا بالمتابعة المستمرة لحالة الطفل الرضيع بمستشفى تلا العام والذى يعانى من أزمة قلبية حفاظاً على صحته وسلامته.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته منذ أمس لحالة الأطفال الأربعة وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها نحوهم، مشيراً إلى حرصه الدائم على رعاية أبنائه وحمايتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

المصرى اليوم

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