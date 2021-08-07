تشيلسي يتفق على صفقة لوكاكو في رقم قياسي للنادي

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قالت صحيفة ذا أثلتيك إن تشيلسي قد اتفق اليوم مع إنتر ميلان على صفقة بقيمة 115 مليون يورو (97.5 مليون باوند) لضم المهاجم روميلو لوكاكو.

ومن المتوقع أن يوقع اللاعب الدولي البلجيكي- الذي لعب سابقًا مع البلوز خلال الفترة بين 2011 و2014- عقدًا مدته خمس سنوات بقيمة صافية تبلغ ما بين 12-13 مليون يورو سنويًا (سيتقاضى راتبًا أسبوعيًا بقيمة 195 ألف باوند، بعد الضرائب). وهو ما سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في ستامفورد بريدج.

كان تشيلسي مصممًا على إكمال الصفقة بحلول ليلة الأحد والتوصل إلى حل وسط بحيث يكون الطرفان سعيدين بكيفية سير المفاوضات، لضمان استعداد لوكاكو لبدء الموسم الجديد البريميرليج.

نجح تشيلسي في الحفاظ على قيمة الصفقة بأقل من 100 مليون باوند، بينما سيحصل إنتر ميلان على المبلغ الإجمالي نقدًا.

كان لوكاكو قد أوضح لناديه الإيطالي أنه كان حريصًا على العودة إلى ستامفورد بريدج.

لعب لوكاكو 15 مباراة فقط مع تشيلسي بين 2011-2014 بعد وصوله للنادي من أندرلخت مقابل 18 مليون باوند. وكان حلمه تقديم مسيرة مشابهة- إن لم تكن أفضل- للمهاجم الأسطوري الإيفواري، ديدييه دروجبا.

لوكاكو ليس بغريب على البريميرليج، فلديه سجل مثير للإعجاب بلغ 113 هدفًا في 252 مباراة في المسابقة (مع تشيلسي، ووست بروميتش، وإيفرتون ومانشستر يونايتد مجتمعة).