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تعرف علي ترتيب في اولمبياد طوكيو بعد ذهبية فريال اشرف

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تعرف علي ترتيب مصر في اولمبياد طوكيو بعد ذهبية فريال اشرف تعرف علي ترتيب في اولمبياد طوكيو بعد ذهبية فريال اشرف

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احتلت المرتبة 53 من 206 دولة مشاركة في الترتيب العام لميداليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بناء على ترتيب نوعية الميداليات الذهب 1 الفضة 1 البرونز 3
ومصر تحتل المرتبة ال38 في ترتيب إجمالي عدد الميداليات التي حصلت عليها كل دولة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعدد 6 ميداليات.

وكانت بعثة الامارات قد اعدت مصر ميدالية سمو الشيخ زايد النهيان بمناسبة فوز مصر بالميدالية الذهبية التي حصلت عليها فريال أشرف في منافسات الكاراتية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

يذكر ان أحمد أسامة الجندي حقق الميدالية الفضية لمنافسات فردي رجال الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميدالية في تاريخ مشاركات الخماسي الحديث المصري في الأولمبياد ويرتفع رصيد بعثة مصر في أولمبياد طوكيو لعدد خمس ميداليات بواقع ميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية.
وتنتظر بعثة مصر مشاركة فريال أشرف في الدور قبل النهائي للكاراتية لتحديد الميدالية السادسة لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

المصرى اليوم

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