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وزير الرياضة للاعبي اليد: شرفتم وحققتم انجاز وستقفون علي منصات التتويج الفترة المقبلة

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وزير الرياضة للاعبي اليد: شرفتم مصر وحققتم انجاز وستقفون علي منصات التتويج الفترة المقبلة وزير الرياضة للاعبي اليد: شرفتم وحققتم انجاز وستقفون علي منصات التتويج الفترة المقبلة

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوطني لكرة اليد قدم أداءً مشرفاً طوال مشواره فى دورة الألعاب الأوليمبية،واستطاع منافسة كبار منتخبات العالم والفوز عليهم بالإصرار والتحدي وتقديم أفضل ما لديهم من أداء حتى جاء بالمركز الرابع فى أكبرمحفل رياضي على مستوي العالم ، مبيناً أن المنتخب يلقي كل الدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية والحكومةالمصرية، ومساندة ومازرة كبيرة لهم من قبل الشعب المصري الذي يثق تماماً فى قدرة اللاعبين وتميزهم.

جاء ذلك عقب نهاية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التى جمعت منتخبي وإسبانيا وانتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 33-31 فىمباراة مثيرة بين المنتخبين، وحرص وزير الشباب والرياضة على مؤازرة المنتخب من الملعب المستضيف للمباراة بمدينة طوكيو.

لفت الوزير إلى أن ما قدمه لاعبي المنتخب فى أولمبياد طوكيو، ومجيئهم بالمركز الرابع يمثل انجازاً نفتخر به جميعاً فى منافسات دورةالألعاب الأوليمبية المقامة بطوكيو، مبيناً أن المنتخب لاقي احترام جميع المنتخبات المشاركة بأدائه وظهوره المميز وفوزه على كبار المنتخباتأبطال العالم فى كرة اليد.

أشاد وزير الرياضة بعزيمة لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد القادم بقوة لمنافسة كبار المنتخبات، وأخذ المكانة التى تليق به بينهم، مشيراً أنأداء اللاعبين فى أولمبياد طوكيو وقبلها بأدائهم الرجولى فى بطولة العالم التى استضافتها مصر يمثل بداية طريق الانجازات العالمية لهذاالمنتخب الذي سيقف على منصات التتويج خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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