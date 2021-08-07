أخبار عاجلة

"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً -
شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج -
كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته -
"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية -
الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أحمد الإبياري : دلال عبد العزيز وسمير غانم سيظلان في ذاكرة الجمهور

Print
أحمد الإبياري : دلال عبد العزيز وسمير غانم سيظلان في ذاكرة الجمهور أحمد الإبياري : دلال عبد العزيز وسمير غانم سيظلان في ذاكرة الجمهور

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الكاتب والمنتج أحمد الإبيارى، الذي يعد من المقربين لعائلة الراحل سمير غانم، وتعاون معهم في العديد من الأعمال، إن الراحلة دلال عبدالعزيز نجمة لن تتكرر، وتابع في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «على المستوى الفني كانت نجمة مميزة، وكانت تؤدي الأدوار المتنوعة، وكانت مميزة إنسانيًا».

وأضاف الإبياري: «قدمت معها سهرة بعنوان (زواج سعيد جدًا) عام 1976، قبل زواجها من (غانم) وكانت محبوبة، تود الجميع، حتى مَن لم تعمل معهم، وعلى المستوى الفني كان سمير غانم دائمًا يتكلم بحماس شديد عن أدائها في التمثيل، وقد أدت دورها أمام ربنا بشكل جيد جدًا، وأنجبت ابنتين نتاجًا رائعًا لزمن رائع، وهيفضلوا خالدين في الذاكرة».

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز عن 61 عاما إثر إصابتها بتليف في الرئة، بعد إصابتها بفيروس كورونا في إبريل الماضي، حيث تم نقلها إلى المستشفى مع زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي قبل نحو 3 أشهر عن 84 عاما، في 20 مايو الماضي، دون أن تشارك دلال في تشييع جثمانه أو تعلم بوفاته حتى اللحظة الأخيرة، بحسب تأكيد أسرتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية