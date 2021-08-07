أحمد الإبياري : دلال عبد العزيز وسمير غانم سيظلان في ذاكرة الجمهور

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قال الكاتب والمنتج أحمد الإبيارى، الذي يعد من المقربين لعائلة الراحل سمير غانم، وتعاون معهم في العديد من الأعمال، إن الراحلة دلال عبدالعزيز نجمة لن تتكرر، وتابع في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «على المستوى الفني كانت نجمة مميزة، وكانت تؤدي الأدوار المتنوعة، وكانت مميزة إنسانيًا».

وأضاف الإبياري: «قدمت معها سهرة بعنوان (زواج سعيد جدًا) عام 1976، قبل زواجها من (غانم) وكانت محبوبة، تود الجميع، حتى مَن لم تعمل معهم، وعلى المستوى الفني كان سمير غانم دائمًا يتكلم بحماس شديد عن أدائها في التمثيل، وقد أدت دورها أمام ربنا بشكل جيد جدًا، وأنجبت ابنتين نتاجًا رائعًا لزمن رائع، وهيفضلوا خالدين في الذاكرة».

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز عن 61 عاما إثر إصابتها بتليف في الرئة، بعد إصابتها بفيروس كورونا في إبريل الماضي، حيث تم نقلها إلى المستشفى مع زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي قبل نحو 3 أشهر عن 84 عاما، في 20 مايو الماضي، دون أن تشارك دلال في تشييع جثمانه أو تعلم بوفاته حتى اللحظة الأخيرة، بحسب تأكيد أسرتها.